В яких випадках бригада екстреної медичної допомоги може не приїхати на виклик: відповідь НСЗУ
Екстрена медична допомога входить до програми медичних гарантій та є безоплатною. Вона надається всім, хто її потребує та перебуває у невідкладному стані. Але є випадки, коли бригада "екстренки" має право не виїжджати на виклик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.
НСЗУ підготували ряд випадків, коли бригада ЕМД має право не виїжджати на виклик до пацієнтів. Зокрема, якщо пацієнти:
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не перебувають у невідкладному стані або стан яких не вимагає надання екстреної медичної допомоги;
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не надали достовірну інформацію про свій стан або місцезнаходження;
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потребують виконання планових призначень лікаря (наприклад, ін’єкції, перев’язки тощо);
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потребують видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і довідок про стан здоров’я.
Медики зазначили, що прийом повідомлень про невідкладний стан людини в Україні відбувається за єдиним телефонним номером 103.
Якщо диспетчер виявить підстави для виїзду бригади "екстренки", то скерує медиків до пацієнта. Якщо ж підстав немає, пацієнт отримає консультацію телефоном.
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