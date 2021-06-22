"Киевтеплоэнерго" не может закупить топливо из-за 1 млрд грн долгов "Укрэнерго" на балансирующем рынке

НЭК "Укрэнерго" задолжал КП "Киевтеплоэнерго" около 1 млрд грн. Это вызвало в компании "кассовый разрыв", что не позволяет ей, как и всем производителям электроэнергии, закупать топливо, проводить ремонты в преддверии подготовки к зиме и привело к ограничению своих услуг.

Об этом сообщил директор департамента по правовому обеспечению КП "Киевтеплоэнерго" Сергей Гашула в интервью ExPro.

Он пояснил, что задолженность на балансирующем рынке - не просто оказанная услуга, а отпущенная балансирующая электроэнергия, на производство которой было использовано топливо, в частности, природный газ.

"На каждый следующий месяц, мы должны делать авансовый платеж на газ. При наличии задолженности со стороны "Укрэнерго", мы не можем рассчитаться за тот газ, который использовали, и не можем сделать заказ на будущие объемы газа. Соответственно, все производители сталкиваются с тем, что начинают ограничивать объем услуги, ведь для того, чтобы ее предоставить чисто физически нет топлива, без которого невозможно выработать электроэнергию", - отметил Сергей Галуша.

Кроме того, в "Киевтеплоэнерго" отмечают, что НЭК неправомерно получает средства за услугу по передаче электроэнергии, которую генерируют ТЭЦ и транспортируют ее лишь в пределах Киева распределительными сетями. При этом КП фактически лишено возможности не оплачивать спорные счета. Такое поведение "Укрэнерго" стало поводом для обращения тепловиков в суд.

Напомним, долг НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка составляет 13,055 млрд грн. Из них долг "Укрэнерго" перед сторонами, ответственными за баланс составляет 5,871 млрд грн, а перед поставщиками услуг по балансировке - 7,184 млрд грн.

Ранее стало известно, что генерирующие компании подали судебные иски против "Укрэнерго" с требованием погасить задолженность, сложившуюся перед компаниями за услуги на балансирующем рынке в течение 2019-2021 гг.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицький обещал погасить долги перед генерацией до того, как начнут реализовываться судебные иски. Тем не менее, первые судебные заседания уже состоялись практически у всех участников рынка.