В Киевской области протестировали вездеходы для ремонта электролиний

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

"ДТЭК Киевские региональные электросети" протестировал вездеходы SHERP для обследования высоковольтных линий в Киевской области. В результате тестового обзора энергетики получили данные о техническом состоянии 2 км линий, расположенных в труднодоступной болотистой местности Бориспольского района, за 1,5 часа вместо 12 часов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ДТЭК с партнерами SHERP и DroneUA тестировал вездеходы-амфибии для ремонта сети в сложных условиях. Для нашей работы критически важно добраться до линий быстро в момент аварии, особенно в труднодоступной местности или зимнее время года. В таких условиях обычная техника не справляется, а нам нужно быстро вернуть свет нашим клиентам", - генеральный директор "ДТЭК Киевские региональные электросети" Виталий Шайды.

Во время тестового осмотра на вездеходе ремонтная бригада компании перемещалась между пролетами опор труднопроходимого болотистого участка и определяла состояние электросети. Одновременно дроны проводили верховой обзор линии и в режиме реального времени с помощью тепловизионного контроля определяли есть ли перегревы, которые могут спровоцировать аварийное отключение.

Отмечается, что компания обслуживает 46 тыс. км электросети в Киевской области, они обеспечивают более 1 млн клиентов светом. Вся инфраструктура требует регулярного осмотра и обслуживания, чтобы предупредить возможные аварийные отключения.

"ДТЭК изучает полученный опыт во время пилотного проекту, чтобы оценить эффективность использования вездеходов в работе компании в сложных погодных условиях и болотистой местности", - говорится в сообщении.