В Киевской области начали устанавливать окна в домах Бучи, - ОП

В Буче Киевской области стартовали работы по установке окон в домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

На улицах освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов и дорогах Киевской области продолжается уборка. В процессе, за информацией "Укравтодора", задействованы 380 работников и 130 единиц техники. В целом по области удалось расчистить 302,6 км дорог и улиц Ирпеню, Буче, Бородянке, Ворзелю и Гостомелю.

Расчищаются трассы государственного значения на маршрутах, которые больше всего пострадали от российских оккупантов, в частности, М-06 Киев - Чоп, М-07 Киев - Ковель, Р-30 подъезд к г. Ирпень, Т-10-01 Ворзель - Забучье - /Киев - Чоп/, Т-10-02 Демидов - Гостомель и Т-10-19 Феневичи - Бородянка - Макаров - Бышев.

Восстановлено движение на шести переправах Киевщины, еще на трех это сделано частично, на восьми переправах возле разрушенных мостов работы по восстановлению проезда продолжаются.

В среду в Киевской области, по словам главы ОВА Александра Павлюка, электромонтеры починили часть сетей среднего и низкого напряжения в 26 населенных пунктах и вернули свет для 1 390 семей. На четверг энергетики ДТЭК планировали восстановление сетей 10 и 0,4 кВ в 19 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов.

"Без света остаются 119 населенных пунктов и 76 тысяч домохозяйств в Киевской области", - отметил Павлюк.

Напомним, ранее Тимошенко сообщал о полном восстановлении электро- и водоснабжения в Броварах.

Водоснабжение было полностью запущено также в Буче, но вода из-за отсутствия электроэнергии дошла лишь до домов, размещенных ниже водопроводных сетей.