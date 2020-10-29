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В Киевской области 14 детсадов закрыли на карантин

Киевская область, Четверг 29 октября 2020 16:03
В Киевской области 14 детсадов закрыли на карантин
Фото: детский сад (freepik)
Автор: Андрей Козловский

В Киевской области 14 детских садов перевели на карантин из-за коронавируса. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной госадминистрации (ОГА).

Таким образом, в Киевской области закрыли на карантин такие учебные заведения: по одному - в Згуровском, Тетиевском и Таращанском районах, в Мироновской и Барышевской ОТГ; два - в Фурсовской и Узинской ОТГ и Сквирском районе, 4 учреждения - в Яготинском районе.

В целом в Киевской области в условиях адаптивного карантина работает 780 учреждений дошкольного образования, которые посещает почти 55 тысяч детей.

Напомним, в Киеве за выявленные случаи заболевания коронавирусом среди учителей на карантин закрыты 9 школ. На самоизоляции находится 621 класс.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киевской области 1074 пациентов с подозрением и подтвержденным коронавирусом находятся в больницах, а более половины из них нуждаются в кислородной поддержке.

Кроме того, в Украине за сутки подтвердили 7 342 новых случая коронавируса.

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