Киеврада изменила правила пользования метрополитеном

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киеврада разрешила бесплатно провозить в метро музыкальные инструменты в чехлах

В четверг, 27 февраля, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в правила пользования метрополитеном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как сообщается, Киеврада разрешила бесплатно провозить в метро музыкальные инструменты в чехлах или других упаковках.

Как сообщил депутат Киеврады Виктория Муха, при утверждении новых норм произошла техническая ошибка, и инструменты запретили провозить в метро, хотя такое правило действовало с 1995 года.

"После принятия новых правил пользования метрополитеном в депутатские корпуса обращаются преподаватели, студенты, музыканты об оплате за перевозку музыкальных инструментов. Для них - это не просто личная вещь, а неотъемлемая часть преподавательской практики и профессиональной деятельности. Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро - это определенное финансовое бремя. Нашим решением мы исправили этот пробел", - подчеркнула соавтор соответствующего решения Виктория Муха.

Данное решение поддержали 62 депутата.

Напомним, в ноябре прошлого года Киевский городской совет утвердил новые правила пользования метрополитеном. В соответствии с новыми правилами, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Также запрещено проводить массовые мероприятия на станциях метро.