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Под Киевом после обстрела сгорел продовольственный склад, ущерб – более 600 млн. гривен

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Среда 23 марта 2022 01:13
Под Киевом после обстрела сгорел продовольственный склад, ущерб – более 600 млн. гривен Горящий склад (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

В Броварском районе Киевской области в результате обстрела российскими войсками уничтожено овощехранилище и колбасный цех. Убытки насчитывают не менее 600 млн. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы КГГА Константина Усова.

При обстреле Броварского района Киевской области сгорел овощной склад "Веги Тренд Инвест" и мясной склад "Вел Мит Инвест". Уничтожены десятки тонн продукции. Продовольствия и объектов инфраструктуры суммарно уничтожено на 600 млн. гривен. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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