Под Киевом на карантин закрыли роддом

Фото: предупреждение о карантине (РБК-Украина)

В Ворзеле закрыли на карантин роддом Ирпенской центральной больницы. У одной из рожениц подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщил заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

По словам Маркушина, в ночь на 27 августа в роддом доставили беременную женщину с высокой температурой и признаками респираторного заболевания. Первый тест на коронавирус оказался отрицательным. Из-за угрозы жизни ребенка и женщины ее немедленно прооперировали.

После операции женщину поместили в изолятор, где она рассказала, что накануне уже сделала ПЦР-тест на коронавирус.

"Сегодня мы получили результаты - они, к сожалению, положительные", - рассказал Маркушин.

Из-за угрозы распространения коронавируса 10 медикам, контактировавшим с больной, и 20 беременным, которые находились на то время в заведении, сделали ПЦР-тест. Кроме того, 14 беременных, которые были на сохранении, отправили домой под наблюдение семейных врачей.

Пока заведение будет на карантине всех беременных будут отправлять на роды в Бородянскую центральную районную больницу.

Напомним, в Украине снова зафиксировали антирекорд по новым случаям COVID-19.

Также Минздрав назвал области-лидеры по количеству активных случаев коронавируса за неделю.