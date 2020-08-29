ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Киевом на карантин закрыли роддом

Ворзель, Суббота 29 августа 2020 20:14
Под Киевом на карантин закрыли роддом
Фото: предупреждение о карантине (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Ворзеле закрыли на карантин роддом Ирпенской центральной больницы. У одной из рожениц подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщил заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

По словам Маркушина, в ночь на 27 августа в роддом доставили беременную женщину с высокой температурой и признаками респираторного заболевания. Первый тест на коронавирус оказался отрицательным. Из-за угрозы жизни ребенка и женщины ее немедленно прооперировали.

После операции женщину поместили в изолятор, где она рассказала, что накануне уже сделала ПЦР-тест на коронавирус.

"Сегодня мы получили результаты - они, к сожалению, положительные", - рассказал Маркушин.

Из-за угрозы распространения коронавируса 10 медикам, контактировавшим с больной, и 20 беременным, которые находились на то время в заведении, сделали ПЦР-тест. Кроме того, 14 беременных, которые были на сохранении, отправили домой под наблюдение семейных врачей.

Пока заведение будет на карантине всех беременных будут отправлять на роды в Бородянскую центральную районную больницу.

Напомним, в Украине снова зафиксировали антирекорд по новым случаям COVID-19.

Также Минздрав назвал области-лидеры по количеству активных случаев коронавируса за неделю.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирускарантин
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь