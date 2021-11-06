ru ua
Сб, 06 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Киевлянина будут судить за массовую подделку COVID-тестов и дипломов об образовании

Новина українською →
Украина, Суббота 06 ноября 2021 14:40
Киевлянина будут судить за массовую подделку COVID-тестов и дипломов об образовании Фото: киевлянину грозит до 10 лет за подделку тестов на COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В суд направили обвинительный акт в отношении киевлянина по подозрению в подделке справок о тестах на COVID-19. Его также обвиняют в подделке дипломов об образовании и других официальных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По версии следствия, обвиняемый занимался изготовлением отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 и дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов. Заказы он получал через сеть Интернет, а готовые документы отправлял клиентам по почте.

Во время обысков по месту работы и жительства киевлянина изъяли значительное количество справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, официальные печати медицинских лабораторий, дипломы с элементами голографической защиты, ноутбуки, содержащих сведения об общении с клиентами, образцы дипломов и программных средств для их изготовления.

Кроме того, обнаружили 15 мобильных телефонов с перепиской с заказчиками, одноразовые сим-карты, рабочий блокнот с черновыми записями, значительное количество образцов голограмм, а также оборудование, с помощью которого изготавливались поддельные официальные документы.

Ему инкриминируют ч. 1 ст. 199 (от трех до семи лет), и ч. 1, 3 ст. 358 (от семи до десяти лет) Уголовного кодекса Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Умер экс-нардеп Звягильский
Умер экс-нардеп Звягильский
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин