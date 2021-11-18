Киевлянин и семейный врач организовали продажу поддельных COVID-сертификатов, - МВД

В Киеве разоблачили мужчину, который совместно с медработником продавал поддельные COVID-сертификаты. За содеянное им грозит до 6 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-центр МВД.

По информации правоохранителей, 32-летний мужчина искал "клиентов" через соцсети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации.

Известно, что в этом ему помогала семейный врач, которая вносила недостоверную информацию в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавала COVID-сертификат.

Установлено, что "клиенты" платили за "услугу" 4 000 гривен и получали поддельные сертификаты по почте.

Правоохранители провели обыски по месту преступления, где изъяли: черновики, банковские карточки, телефоны, свидетельства о вакцинации, ноутбук и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах).

Сейчас правоохранители готовят злоумышленникам сообщение о подозрениях. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Фото: изъятые во время обысков вещественные доказательства (mvs.gov.ua)