У Києві затримується рух кільцевої електрички: в чому причина
У Києві через ліквідацію наслідків сходження вантажного вагона, рух кільцевої електрички між станціями Почайна та Святошин тимчасово перекрито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express.
Зазначається, що поїзди рухаються з відхиленням від графіка.
Відновлювальні роботи триватимуть орієнтовно до 10:00. Киян просять врахувати це при плануванні ранкових поїздок.
Також повідомляється, що станом на 7:43 рух поїздів між Почайною та Святошиним та від Святошина по південному півкільцю через Київ-Пасажирський, Видубичі, Дарницю і Троєщину повернувся до графіка.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що нещодавно на вокзалах та поїздах розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.
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