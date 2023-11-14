У Києві затримується рух кільцевої електрички: в чому причина

У Києві через ліквідацію наслідків сходження вантажного вагона, рух кільцевої електрички між станціями Почайна та Святошин тимчасово перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express.

Зазначається, що поїзди рухаються з відхиленням від графіка. Відновлювальні роботи триватимуть орієнтовно до 10:00. Киян просять врахувати це при плануванні ранкових поїздок. Також повідомляється, що станом на 7:43 рух поїздів між Почайною та Святошиним та від Святошина по південному півкільцю через Київ-Пасажирський, Видубичі, Дарницю і Троєщину повернувся до графіка.