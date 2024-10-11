У Києві затримали бойовика "Ісламської держави"
Служба безпеки затримала у Києві учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Він перебував у розшуку Інтерполу та переховувався від правосуддя 7 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як повідомляється, зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, який ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної особи.
До цього учасник ІДІЛ тривалий час перебував на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.
Після прибуття в Україну зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах нашої держави.
Згодом він намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.
Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання в столиці України.
Наразі учасник терористичної організації перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту. Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році.
Фото: СБУ затримала учасника "ІДІЛ" (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні відбудеться суд над хакером, який був учасником міжнародного угруповання. Він допомагав шантажувати іноземні компанії країн Європи та Північної Америки.
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