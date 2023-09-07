В Києві запустилися безоплатні курси фінансової грамотності для підлітків на базі Digital Traders Hub

Онлайн-школа Cryptology та криптовалютна біржа WhiteBIT розпочали курс офлайн-лекцій для підлітків за темою "Фінансова та цифрова грамотність". Курс спрямовано на підвищення обізнаності молоді у сфері фінансів та керування інвестиціями й проходитиме в освітньому просторі Digital Traders Hub у Києві з 3 вересня по 26 листопада 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Проект створено в рамках соціальної ініціативи "GRP.help" і є унікальною можливістю отримати знання для підлітків 14-17 років, що зацікавлені у фінансовій грамотності. Заняття проводитимуться раз на тиждень викладачами з Cryptology та кураторами Digital Traders Hub.

Курс складається із 11 модулів, містить теоретичну та практичну частину із загальною тривалістю у 26,5 годин і надається на безоплатній основі. Всього для навчання відібрано 14 учасників.

Протягом лекцій учні дізнаються про класи фінансових інструментів, їх аналіз, інвестиційний портфель, диверсифікацію ризиків, психологічні аспекти інвестування тощо. Двомісячна програма навчання допоможе учасникам опанувати актуальні фінансові інструменти та познайомитися з тонкощами керування ними.

Лекції проводитимуться у сучасному освітньому просторі Digital Traders Hub, що є спільним проєктом Cryptology та WhiteBIT. До речі підписники криптоковоркінгу можуть відвідувати тематичні лекції та інші заходи від команди трейдерів Cryptology, які дозволять регулярно покращувати навички та знання у сфері трейдингу і криптовалют.

Оформити підписку аби приєднатися до Digital Traders Hub можна за посиланням.

За словами представників компаній, вони вже працюють над можливістю масштабувати проект.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році.

На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.

WhiteBIT є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольного клубу “Барселона” та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT - масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.