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У Києві зафіксовано перший випадок метапневмовірусу

Україна, Київ, Середа 08 січня 2025 15:00
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У Києві зафіксовано перший випадок метапневмовірусу Фото: Метапневмовірус в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві виявлено перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на метапневмовірус людини (HMPV). Лікарі запевняють, що вірус не перший рік фіксують в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У Центрі зазначають, що метапневмовірус не є новим для України. Його вперше описали у 2001 році в Нідерландах. Як зазначають фахівці, цей вірус циркулює в Україні протягом кількох епідсезонів, однак випадків із летальним результатом не зафіксовано.

За словами лікаря-вірусолога, професора Алли Мироненко, метапневмовірус не здатен спричинити епідемію чи пандемію. Вірус має симптоми, схожі на грип чи ГРВІ: підвищення температури (не завжди високе), кашель, нежить, слабкість, біль у м’язах та суглобах. Тяжчий перебіг можливий у дітей, літніх людей та осіб із послабленим імунітетом.

Як уберегтися від метапневмовірусу

Центр контролю та профілактики хвороб закликає дотримуватися основних заходів профілактики:

  • регулярно мийте руки
  • уникайте контакту з хворими
  • дотримуйтеся етикету кашлю
  • провітрюйте приміщення

Для бажаючих доступне безкоштовне тестування на вірус у вірусологічній лабораторії. Наразі ризик спалаху метапневмовірусу в Україні низький, а показники захворюваності нижчі, ніж у попередні роки.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні з початку епідсезону офіційно зареєстровано 13 випадків метапневмовірусу людини. Однак, ймовірно, реальна кількість хворих є значно вищою.

Також ми писали, що у Китаї спостерігається різке зростання кількості респіраторних захворювань, викликаних вірусом HMPV. Це викликало занепокоєння щодо можливості нової епідемії. Лікарні переповнені пацієнтами, а ситуація нагадує події на початку пандемії COVID-19. Сусідні держави, зокрема Індонезія, Індія та Японія, закликали своїх громадян уважно стежити за ситуацією та проявляти обережність.

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Метапневмовірус Хвороби
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