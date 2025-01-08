У Києві зафіксовано перший випадок метапневмовірусу
У Києві виявлено перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на метапневмовірус людини (HMPV). Лікарі запевняють, що вірус не перший рік фіксують в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
У Центрі зазначають, що метапневмовірус не є новим для України. Його вперше описали у 2001 році в Нідерландах. Як зазначають фахівці, цей вірус циркулює в Україні протягом кількох епідсезонів, однак випадків із летальним результатом не зафіксовано.
За словами лікаря-вірусолога, професора Алли Мироненко, метапневмовірус не здатен спричинити епідемію чи пандемію. Вірус має симптоми, схожі на грип чи ГРВІ: підвищення температури (не завжди високе), кашель, нежить, слабкість, біль у м’язах та суглобах. Тяжчий перебіг можливий у дітей, літніх людей та осіб із послабленим імунітетом.
Як уберегтися від метапневмовірусу
Центр контролю та профілактики хвороб закликає дотримуватися основних заходів профілактики:
- регулярно мийте руки
- уникайте контакту з хворими
- дотримуйтеся етикету кашлю
- провітрюйте приміщення
Для бажаючих доступне безкоштовне тестування на вірус у вірусологічній лабораторії. Наразі ризик спалаху метапневмовірусу в Україні низький, а показники захворюваності нижчі, ніж у попередні роки.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні з початку епідсезону офіційно зареєстровано 13 випадків метапневмовірусу людини. Однак, ймовірно, реальна кількість хворих є значно вищою.
Також ми писали, що у Китаї спостерігається різке зростання кількості респіраторних захворювань, викликаних вірусом HMPV. Це викликало занепокоєння щодо можливості нової епідемії. Лікарні переповнені пацієнтами, а ситуація нагадує події на початку пандемії COVID-19. Сусідні держави, зокрема Індонезія, Індія та Японія, закликали своїх громадян уважно стежити за ситуацією та проявляти обережність.
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