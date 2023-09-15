У Києві з’явиться інноваційний муніципальний центр протезування для військових, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко та мер Берліна Кай Веґнер обговорили співпрацю у створенні в українській столиці муніципального центру протезування для військових та іншу допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Обговорили з Каєм Веґнером подальшу допомогу та передачу Берліном Києву міських автобусів та комунальної техніки. А також - сприяння німецької столиці у створенні Києвом муніципального центру протезування для військових. Берлін уже готовий направити кількох техніків-протезистів з інноваційних берлінських підприємств для передачі досвіду та практичних навчань українських фахівців", - заявив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що сьогодні чимало українських військових лікуються та проходять реабілітацію в клініках Берліна за сприяння міської влади.

"Медична допомога, протезування, реабілітація захисників - дуже важливе питання до України. І, сподіваюся, наша співпраця з Берліном, яку ми будемо розвивати в цьому напрямку, допоможе багатьом пораненим українським бійцям", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що під час візиту Віталія Кличка до Німеччини було підписано угоду про партнерство між Києвом та Берліном.

Також мер Києва повідомляв, що від початку повномасштабної агресії Росії майже 100 000 киян пішли боронити Україну зі зброєю в руках.