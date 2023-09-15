ua en ru
Пт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві з’явиться інноваційний муніципальний центр протезування для військових, - Кличко

П'ятниця 15 вересня 2023 10:51
UA EN RU
У Києві з’явиться інноваційний муніципальний центр протезування для військових, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко та мер Берліна Кай Веґнер (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко та мер Берліна Кай Веґнер обговорили співпрацю у створенні в українській столиці муніципального центру протезування для військових та іншу допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Обговорили з Каєм Веґнером подальшу допомогу та передачу Берліном Києву міських автобусів та комунальної техніки. А також - сприяння німецької столиці у створенні Києвом муніципального центру протезування для військових. Берлін уже готовий направити кількох техніків-протезистів з інноваційних берлінських підприємств для передачі досвіду та практичних навчань українських фахівців", - заявив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що сьогодні чимало українських військових лікуються та проходять реабілітацію в клініках Берліна за сприяння міської влади.

"Медична допомога, протезування, реабілітація захисників - дуже важливе питання до України. І, сподіваюся, наша співпраця з Берліном, яку ми будемо розвивати в цьому напрямку, допоможе багатьом пораненим українським бійцям", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що під час візиту Віталія Кличка до Німеччини було підписано угоду про партнерство між Києвом та Берліном.

Також мер Києва повідомляв, що від початку повномасштабної агресії Росії майже 100 000 киян пішли боронити Україну зі зброєю в руках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Берлин Київ
NEWS
Українські війська оволоділи Андріївкою, - Генштаб
Українські війська оволоділи Андріївкою, - Генштаб
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна