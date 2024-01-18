У Києві з'явилася вулиця на честь Монастирського

У Києві сьогодні, 18 січня, перейменували вулицю в Солом'янському районі на честь Дениса Монастирського, міністра внутрішніх справ, який загинув у авіакатастрофі у Броварах рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

Відповідне рішення було ухвалено депутатами Київської міської ради саме на роковини трагедії.

"Сьогодні, у річницю трагедії в Броварах, депутати Київради підтримали перейменування вулиці Сурикова в Солом'янському районі. Тепер вона називатиметься на честь Дениса Монастирського", - йдеться в повідомленні.

Розташування на мапі вулиці Сурикова у Києві, яку перейменували на честь Монастирського (фото: скрін google.com/maps)

Також зазначається, що перед цим дану ініціативу щодо перейменування підтримали жителі столиці на голосуванні.

Трагедія у Броварах

Нагадаємо, 18 січня 2023 року в Броварах Київської області на дитячий садок впав вертоліт Super Puma. На його борту знаходилося керівництво МВС у кількості 9 осіб, включаючи міністра Дениса Монастирського та його першого заступника Євгена Єніна. Загинули всі, хто був у гелікоптері, включаючи пілотів.

За підсумками слідства Державного бюро розслідувань (ДБР), окрім керівництва МВС та їх супроводжуючих в авіакатастрофі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли до дитсадка.

Також зазнала травм різного ступеня тяжкості 31 особа, серед яких 13 дітей.

Наприкінці листопада минулого року працівники ДБР завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня у Броварах, коли загинув Монастирський та керівництво МВС.