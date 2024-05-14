ua en ru
Вт, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві ввели екстрені відключення світла: графіків немає

Київ, Вівторок 14 травня 2024 21:57
UA EN RU
У Києві ввели екстрені відключення світла: графіків немає Фото: у Києві ввели екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві ввечері 14 травня ввели екстрені відключення електроенергії. Наразі без світла близько 10% споживачів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА, ДТЕК, та Facebook енергетичної компанії YASNO.

"Після ракетних ударів ворога по енергогенеруючих обʼєктах в енергосистемі України зберігається значний дефіцит. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", - повідомили у КМВА.

У звʼязку із цією причиною та збільшенням споживання через прохолодну погоду в Києві вводяться аварійні відключення, в тому числі й для населення. Наразі обсяги відключень незначні - близько 10% споживачів.

У КМВА зазначили, що відключення у столиці будуть задіяні орієнтовно до 23-00 цієї доби. Для промислових споживачів також є обмеження.

"Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак Росії. На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові й вони необхідні для термінового балансування енергосистеми", - написала пресслужба YASNO.

У компанії також додали, що енергетики працюють в режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло українцям.

Окрім того, у ДТЕК попередили, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.

Зазначимо, графіки аварійних відключень світла сьогодні, 14 травня, ввели в усіх областях України.

Більш детально про відключення в країні - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Електроенергія Відключеня світла
NEWS
Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного та чи замінить він похід до ТЦК
Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного та чи замінить він похід до ТЦК
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть