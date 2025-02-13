У Києві відновили роботу першого українського McDonald's на "Лук'янівській": деталі
У Києві відновили роботу закладу McDonald's, пошкодженого внаслідок російської атаки. Йдеться про ресторан мережі біля станції метро "Лук'янівська".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у соцмережі Х.
Що відомо про руйнування McDonald's на "Лук'янівській" та його відновлення
Зранку 18 січня 2025 року РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Під ворожим прицілом опинився, зокрема, район станції метро "Лук'янівська" - було пошкоджено об'єкти нерухомості, автівки, вхід у метрополітен і будівлі, розташовані поруч. Саме тоді постраждав і ресторан McDonald's.
McDonald's на "Лук'янівській" після ворожої атаки (фото: Getty Images)
У прес-службі компанії після цього повідомили, що "команда працює над усуненням наслідків обстрілу" та пообіцяли обов'язково відновити роботу ресторану.
Варто зазначити, що це був вже п'ятий (і найсерйозніший) випадок пошкодження закладу внаслідок атак країни-агресора. Відновлювальні роботи тривали впродовж майже місяця.
Сьогодні, 13 лютого, українцям повідомили, що McDonald's на "Лук'янівській" відновив свою роботу після пошкоджень внаслідок російської повітряної атаки.
"Ми продовжуємо працювати з українцями і для українців, готуючи улюблені бургери та турбуючись про безпеку наших клієнтів і працівників", - наголосили у компанії.
Насамкінець команда McDonald's подякувала українцям за те, що вони чекали на відновлення разом із нею.
"Завжди чекаємо вас у гості та закликаємо берегти себе, ваших близьких і ніколи не ігнорувати сигнали повітряних тривог", - підсумували у McDonald's Ukraine.
Допис McDonald's Ukraine (скриншот: x.com/McDonaldsUA)
McDonald's в Україні
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ресторани McDonald's на території нашої країни тимчасово припинили роботу. Двері для відвідувачів вони відкрили знову лише у 2023 році.
Наприкінці березня 2024 року стало відомо, що McDonald's Ukraine планує відкриття ресторанів в Ужгороді та Чернівцях.
1 червня компанія закрила на реконструкцію найвідвідуваніший заклад мережі - ресторан McDonald's на Вокзальній площі у столиці (біля Центрального залізничного вокзалу).
21 листопада він відновив свою роботу після ремонту й повного оновлення.
Крім того, повідомлялося про запровадження McDonald's Ukraine низки змін, які є частиною глобальних зобов'язань компанії щодо відповідального використання ресурсів і зменшення відходів (хоча не всі українці поставилися схвально до подібних ініціатив).
Читайте також, скільки всього McDonald's у світі та в яких країнах немає жодного ресторану компанії.
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