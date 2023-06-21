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У Києві відкрили перший криптоковоркінг та офлайн-школу з трейдингу

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Середа 21 червня 2023 13:31
У Києві відкрили перший криптоковоркінг та офлайн-школу з трейдингу Фото: у Києві відкрили перший криптоковоркінг та офлайн-школу з трейдингу (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

У Києві відкрили перший криптоковоркінг в Україні. "Digital Traders Hub" - спільний проект криптобіржі WhiteBIT та крипто-освітньої компанії Cryptology.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт WhiteBIT.

Зазначається також, що коворкінг стане платформою для офлайн-навчання з трейдингу, де професіонали та експерти з криптовалютного ринку будуть ділитися своїми знаннями та стратегіями один з одним.

WhiteBIT та Cryptology підтримують освіту у сфері блокчейну та допомагають розвивати фінансову грамотність серед населення, запускаючи безоплатні освітні онлайн курси.

Унікальною функцією "Digital Traders Hub" буде й те, що на його базі запровадять навчання з трейдингу для підлітків та дітей.

На думку засновника та СЕО WhiteBIT Володимира Носова, масова інтеграція блокчейну і криптовалют в усі сфери нашого життя вже почалась і особливо відкритою до новітньої технології є молодь.

"Біткоїн згодом стане цифровим золотом для наступного покоління, яке вже не сприйматиме фіатні валюти або дорогоцінні метали, як базу. Тож важливо підтримувати інтерес молоді до новітніх технологій та одночасно формувати фінансову грамотність, чому і сприятиме офлайн-школа", - зазначив засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT.

Коворкінг розташований за адресою вулиця Євгенія Коновальця, 36д (БЦ Wave). Простір призначений на 25 людей.

У Києві відкрили перший криптоковоркінг та офлайн-школу з трейдингу

У коворкінгу є все необхідне для комфортної роботи та повної концентрації на поточних задачах: сучасні робочі місця, комп'ютери у вільному доступі, швидкісний інтернет, генератори для випадків відключення електроенергії та безпечне укриття.

Також ви зможете підкріпитися безплатними снеками або придбати їжу у вендингових автоматах, що встановлені на території коворкінгу.

Часи роботи: з 9:00 до 18:30 без вихідних.

Наразі є три пакети використання коворкінгу. Кожен пакет передплати надає різні рівні доступу до послуг та знижки на квитки на івенти спільноти.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. Компанія була заснована у 2018 році. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд. Компанія є офіційним партнером футбольного клубу Барселона та збірної України з футболу.

Cryptology — команда з 23 трейдерів, що діляться своїм досвідом та знаннями з тими, хто хоче розібратися у сфері трейдингу. За три роки існування школа має понад 4000 студентів, які торгують та розвиваються в криптосфері та трейдингу.

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