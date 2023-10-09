У Києві ухвалили рішення по роботі транспорту у тривоги: чи скасували заборону

Громадський наземний транспорт у Києві, як і раніше, буде зупинятися під час повітряної тривоги. Петиція громадян розглянута та відхилена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

Як зазначається в повідомленні, Рада оборони Києва розглянула звернення Постійної комісії Київради з питань транспорту щодо електронної петиції про "Відновлення руху наземного транспорту під час повітряних тривог (автобус, трамвай, тролейбус)".

Після обговорень було прийняте рішення подовжити заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Як і раніше, транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття, перевезення людей плановими маршрутами під час тривог заборонено, повідомили в КМВА,

"Таке рішення обумовлене заходами безпеки. Тому прошу звернути на це увагу і сумлінно дотримуватися встановлених правил", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Рух транспорту в Києві під час тривог

З травня 2022 року в Києві у разі оголошення тривоги наземний транспорт міста має довезти пасажирів до найближчого укриття для населення, розташованого за маршрутом руху.

Водій транспорту повинен робити оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття у будинках тощо.

Міська патрульна поліція контролюватиме зупинки громадського транспорту під час тривог.

У січні 2023 року громадяни створили петицію із проханням скасувати зупинку наземного транспорту під час повітряної тривоги. А у березні цей запит набрав необхідну кількість голосів для розгляду.