ua en ru
Сб, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві тимчасово не працюватиме швидкісний трамвай: його замінять автобуси

Субота 31 серпня 2024 09:50
UA EN RU
У Києві тимчасово не працюватиме швидкісний трамвай: його замінять автобуси Ілюстративне фото: у Києві тимчасово не працюватиме швидкісний трамвай 31 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

З опівночі суботи, 31 серпня, у Києві припинили курсування швидкісні трамваї №1 та №3. На маршрути буде виведено автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".

За даними "Київпастрансу", зупинка трамваїв пов'язана з ремонтом трамвайної колії на вулиці Жилянській. Для забезпечення перевезення пасажирів буде організовано тимчасові автобусні маршрути.

Трамвай №1 "Михайлівська Борщагівка -вул. Старовокзальна" замінить автобус. Він курсуватиме: вул. Симиренка - бульв. Миколи Руденка - просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Борщагівська - просп. Любомира Гузара - просп. Леся Курбаса - вул. Володимира Покотила - бульв. Миколи Руденка - вул. Симиренка.

Трамвай №3-Т "Кільцева дорога - вул. Старовокзальна" також замінить автобус. Він курсуватиме: просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Старовокзальна".

Раніше РБК-Україна розповідало про те, як діяти коли у громадському транспорті електронна система оплати дає збій і при перевірці виявляється, що квиток не був просканований.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії