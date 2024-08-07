ua en ru
Ср, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Київ, Середа 07 серпня 2024 09:53
UA EN RU
У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу: у чому причина Фото: у Києві та частині України оголосили тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей України зранку 7 серпня. Військові попередили про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу спочатку оголосили у східних областях України. Сирени завили у столиці та Київській області о 9:42.

Захисники попереджають, що фіксується загроза застосування балістики росіянами.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 9:45

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Нічна атака Росії

В ніч на 7 серпня Росія випустила по Україні 30 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони виявили та знищили всі ворожі безпілотники.

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, ППО працювала у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Відомо, що у Хмельницькій області через падіння уламків знищених "Шахедів" було пошкоджене підприємство, а саме резервуари для зберігання та приміщення цеху. Обійшлося без постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України Повітряна тривога
NEWS
Росіяни просунулися в Нью-Йорку, але не захопили його повністю: карти ISW
Росіяни просунулися в Нью-Йорку, але не захопили його повністю: карти ISW
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову