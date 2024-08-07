У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей України зранку 7 серпня. Військові попередили про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу спочатку оголосили у східних областях України. Сирени завили у столиці та Київській області о 9:42.

Нічна атака Росії

В ніч на 7 серпня Росія випустила по Україні 30 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони виявили та знищили всі ворожі безпілотники.

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, ППО працювала у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Відомо, що у Хмельницькій області через падіння уламків знищених "Шахедів" було пошкоджене підприємство, а саме резервуари для зберігання та приміщення цеху. Обійшлося без постраждалих.

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