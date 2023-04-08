У Києві повинна бути вулиця на честь загиблого героя, захисника Києва Куцина, - Палатний

На мапі Києва повинна бути вулиця, названа на честь загиблого героя, командира добровольчого підрозділу "Карпатська Січ" Олега Куцина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу "Української команди" Артура Палатного у Facebook .

"Сьогодні у мобільному додатку "Київ Цифровий" стартувало голосування щодо нових назв вулиць. Вулиця Олега Куцина повинна бути на мапі Києва. Маємо пам'ятати своїх героїв. Підтримаємо", - написав Палатний.

Він зазначив, що у 2014 році, на початку війни з росією, Олег Куцин зібрав навколо себе відданих патріотів України та очолив добровольчий підрозділ "Карпатська Січ", який брав участь у запеклих боях на Сході України, захищаючи Донецький напрямок. Після початку широкомасштабного вторгнення "Карпатська Січ" захищала підступи до Києва. Згодом перемістившись на Ізюмський напрямок.

Олег Куцин загинув 19 червня 2022 року на командному пункті у селі Вірнопілля під час боїв за Ізюм від прямого влучання російської артилерії.

Як повідомлялося, 7 квітня у застосунку "Київ Цифровий" стартувало голосування щодо перейменування ще 27 міських об’єктів, назви яких пов’язані з російською федерацією та її сателітами.

Серед цих об’єктів є вулиця у Печерському районі, яка має ім’я російського письменника Салтикова-Щедрина. Один із запропонованих варіантів її перейменування - на честь Олега Куцина.