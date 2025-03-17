У Києві одну з станцій метро закрили на вхід і вихід для пасажирів: у чому причина

У Києві ввечері понеділка, 17 березня, одну з центральних станцій метрополітену було закрито на вхід та вихід для пасажирів. Це зроблено з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"На станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку. Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів", - сказано у повідомленні.

Станом на 21:10 потяги слідують без зупинки повз станцію "Вокзальна". На місце викликали вибухотехнічну групу.

Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково.

Оновлено о 21:55.

"Станція метро "Вокзальна" працює на вхід і вихід. Поїзди курсують у звичайному режимі. Сторонній предмет перевірили – він загрози не становить", - повідомили у КМДА.

Метро у Києві

Раніше ми писали про те, що вранці суботи, 15 березня, КМДА повідомила, що шість наземних станцій метро "червоної" гілки призупинили роботу. Рух потягів між станціями "Лісова" і "Дніпро" не здійснювався, а станції були закриті на вхід для пасажирів.

Повідомлялось, що на колії метро потрапив елемент під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу. Внаслідок чого були пошкоджені колії метрополітену.

У КМДА зазначали, що для ремонту потрібно чотири-п'ять годин, але роботи завершилися швидше.

Також ми писали, що у Києві відразу три станції метро тимчасово закрили для входу пасажирів. Це відбулось після падіння пасажира під поїзд.