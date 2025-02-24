У Києві можуть частково відкрити рух Південним мостом: Кличко назвав умову

У Києві можуть частково відкрити рух Південним мостом. Для цього потрібні додаткові рішення військових та Ради оборони міста.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"У грудні 2024 року міська влада знову зверталася до військових і тоді згоди на відкриття руху у звичному режимі Південним мостом не було. На тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме - дозволити рух транспорту з лівого на правий берег", - заявив він.

При цьому столичний голова зазначив, що рух з правого берега поки що залишиться без змін.

"Такі попередні домовленості. Для цього ще потрібні додаткові рішення військових, з якими тривають консультації. Та після цього - рішення Ради оборони міста", - зазначив Кличко.

Він додав, що міська влада оперативно повідомить про остаточно ухвалені рішення.

Обмеження руху Південним мостом

Рух через Південний міст обмежили ще в березні 2022 року під час загрози наступу росіян на Київ. Причини такого рішення не розголошували, однак міська влада неодноразово заявляла, що обмеження необхідні для безпеки столиці.

Згідно з протоколом Ради оборони Києва, проїзд Південним мостом дозволений лише військовому транспорту, екстреним і аварійним службам, громадському транспорту, транзитним вантажівкам, а також транспорту зі спеціальною перепусткою.

Після низки скандалів у соцмережах через відео блогерів, які користувалися мостом завдяки перепустці на комендантську годину, колишній голова КМВА Сергій Попко наголошував, що цей документ не дає права на проїзд через закритий міст.