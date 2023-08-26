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У Києві через спеку ввели обмеження на рух вантажівок

Субота 26 серпня 2023 15:59
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У Києві через спеку ввели обмеження на рух вантажівок Фото: У Києві через спеку ввели обмеження на рух вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві через спеку запровадили обмеження на рух для великовагового транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Патрульної поліції Києва у Telegram.

"На території столиці введений тепловий режим. Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

"Головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту в спекотну погоду", - йдеться у повідомленні.

Спека у Києві

За прогнозом синоптиків, сьогодні у столиці температура повітря становитиме +29 +31 градус.

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