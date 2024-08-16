У Києві біля парку "Наталка" зʼявиться великий паркінг для авто

У Києві біля паркової зони на острові Оболонський та парку "Наталка" побудують великий паркінг для авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міськради.

Будівництво паркінгу на вулиці Прирічній розвантажить навколишні подвір’я від автівок, збільшить площу зелених зон та підвищить рівень безпеки, оскільки слугуватиме укриттям.

Проблема нестачі автомісць на Оболоні загострилася після відкриття зони відпочинку на Оболонському острові та мосту "Хвиля Азову", які вже стали популярними.

"Громада просить вирішити проблему з організацією паркування навколо новоствореної паркової зони на острові Оболонський та парку "Наталка". На сьогодні прибудинкові території всіх будинків в цій частині Оболоні є повністю запаковані відвідувачами цих зон. Досить часто таке паркування унеможливлює оперативний проїзд екстрених служб (пожежна, швидка, поліція). Європейська практика сталого розвитку міста передбачає створення не лише місць відпочинку та рекреації, а забезпечення базових потреб відвідувачів в тому числі в частині паркування", - йдеться в петиції.

Проєкт на вул. Прирічній передбачає будівництво дворівневого автопаркінгу, розрахованого на 750 автомісць та оснащеного ліфтом для маломобільних людей. А під час повітряних тривог паркінг слугуватиме укриттям для понад двух тисяч людей.

"Зараз є дуже багато ветеранів, ампутованих, яким дуже важко пересуватися по цим високим бордюрам, по вибоїнам на дорогах. Матерям з дітьми у візочках пересування теж дуже важке. Створення парковки на Прирічній дозволить нам діставатися спокійно і безпечно до зони відпочинку, підійматися на ліфтах на спортивні майданчики, спускатися, щоб прогулятися в зонах відпочинку", - каже Артем Хребет, ветеран російсько-української війни.

"Якщо немає чіткого місця для парковки і немає укриття, ми не можемо розглядати цю локацію для проведення масових заходів. Тому ми дуже підтримуємо рішення про облаштування парковки на вулиці Прирічній. Завдяки цьому ми зможемо використовувати цю локацію для проведення тренувань і забігів", - каже Олексій Вовк, організатор благодійних спортивних змагань.

Також будівництво паркінгу дозволить збільшити площу зелених зон на Оболоні.

"Бетонні плити зверху ми засипемо землею, це буде ширина майже 18 метрів, і на цій ділянці ми зробимо прогулянкову зону, зону відпочинку. Висадимо зелені насадження, і це буде додатковий сквер площею 300-350 кв. метрів для мешканців Прирічної та всієї Оболоні", - каже головний архітектор проєкту з будівництва паркінгу Ігор Петров.