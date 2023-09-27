У Києві анонсували виплату адресної одноразової допомоги: хто отримає

У Києві десятки тисяч громадян матимуть змогу отримати адресну одноразову матеріальну допомогу на загальну суму майже 35 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

Коли буде виплата та який розмір

Виплата матеріальної допомоги відбудеться до Дня Захисників та Захисниць України, дата святкування якого цього року змістилась із 14 жовтня на 1 жовтня.

Розмір виплат складає від 900 до 1500 гривень.

Хто може отримати

"Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою "Турбота. Назустріч киянам" отримають майже 36 тисяч мешканців столиці", - зазначив він та уточнив, що йдеться про:

киянах - членах сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС, які загинули або зникли безвісти;

киянах, які отримали інвалідність І, ІІ та ІІІ групи в результаті війни;

киянах, які брали участь у Революції Гідності;

а також членах сімей киян, які загинули під час Революції Гідності.

"Наші захисники щодня ризикують своїм життям за нашу свободу і незалежність нашої держави. І ми вдячні та шануємо їх подвиг і їх героїзм!" - наголосив Кличко.

Перенесення святкування Дня захисника та захисниці України

Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування Дня захисника та захисниці України, що відзначаються в одну дату зі святом Покрови, перенесено з 14 на 1 жовтня.

Нагадаємо, що вперше День захисників України відзначали 14 жовтня 2014 після того, як президент видав спеціальний указ. А з 2015 року він став державним святом та відповідно неробочим днем. Але під час дії воєнного стану всі державні вихідні скасовуються.

Цього року 1 жовтня припадає на неділю.