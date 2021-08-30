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В Киеве завтра возобновят движение и изменят маршрут троллейбусов: схема

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 16:16
В Киеве завтра возобновят движение и изменят маршрут троллейбусов: схема Фото: в Киеве завтра возобновят движение и изменят маршрут троллейбусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во вторник, 31 августа в столице будет восстановлено движение троллейбусов № 29 и №31. Также будет изменен маршрут троллейбусов №47-К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечают в ведомстве, возобновление движения связано с окончанием ремонтных работ.

Кроме того, движение троллейбусов маршрутов № 29-Д, № 31Д, № 47-Д прекращается.

Так, на просп. Степана Бандеры на путепроводе возле железнодорожной станции "Зенит" движение троллейбусов будет организовано по следующим схемам:

В Киеве завтра возобновят движение и изменят маршрут троллейбусов: схема

Схема маршрута № 29 - "ст. м. "Дарница" - железнодорожная станция "Зенит"

В Киеве завтра возобновят движение и изменят маршрут троллейбусов: схемаСхема маршрута № 31 - "ул. Милославская - железнодорожная станция "Зенит"

В Киеве завтра возобновят движение и изменят маршрут троллейбусов: схема

Схема маршрута № 47-К - "ул. Милославская - железнодорожная станция"Зенит"

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