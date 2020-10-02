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В Киеве возле ж/д вокзала произошла стрельба

Киев, Пятница 02 октября 2020 14:22
В Киеве возле ж/д вокзала произошла стрельба
Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 2 октября, в Киеве на площади Вокзальной произошла стрельба. В результате инцидента женщина была ранена.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Предварительно установлено, что у одного из киосков находилась группа в составе трех человек. Между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт. Мужчина выстрелил в сторону женщины из пневматического пистолета.

"Пострадавшая получила незначительное повреждение нижней конечности, при этом от помощи врачей отказалась", - говорится в сообщении.

Участников конфликта доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта столичной полиции.

Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

Напомним, под Киевом двое мужчин со стрельбой ограбили бизнесмена. Злоумышленники похитили 200 тысяч долларов и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле потерпевшего.

Кроме того, в Харькове напали на женщину и похитили ее автомобиль. Причастного к совершению преступления разыскали и задержали.

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