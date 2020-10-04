В Киеве сегодня ожидается сильный ветер

Фото: погода в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве сегодня, 4 октября, ухудшится погода. В столице прогнозируют сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Сегодня жителям и гостям столицы следует ожидать порывы ветра до 20 метров в секунду. В городе объявили желтый уровень опасности.

В КГГА призывают не находиться и не парковать автомобили под большими деревьями, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

"При падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - добавили в КГГА.

Напомним, сегодня в Украине прогнозировали преимущественно сухую и облачную погоду. В Закарпатской области синоптики ожидали незначительные осадки.

Кроме того, украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.

Добавим, в Украинском гидрометцентре в комментарии РБК-Украина рассказали, когда в этом году следует ожидать "бабьего лета".