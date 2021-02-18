В Киеве работу трех станций метро ограничат из-за матча "Динамо"- "Брюгге"

18 февраля в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Брюгге" возможны некоторые изменения в работе столичной подземки. На станциях метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" вероятны ограничения на вход.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

"После окончания игры для надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение (НЕ ЗАКРЫТИЕ) на вход станций метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Футбольный матч между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" начнется в 17:00.

Механизм ограничение на вход применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. "Киевский метрополитен" просит прощения за возможные неудобства", - добавили в пресс-службе.