В Киеве работу трех станций метро ограничат из-за матча "Динамо"- "Брюгге"
18 февраля в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Брюгге" возможны некоторые изменения в работе столичной подземки. На станциях метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" вероятны ограничения на вход.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".
"После окончания игры для надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение (НЕ ЗАКРЫТИЕ) на вход станций метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
Футбольный матч между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" начнется в 17:00.
Механизм ограничение на вход применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. "Киевский метрополитен" просит прощения за возможные неудобства", - добавили в пресс-службе.
Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" пройдет со зрителями. Киевский клуб уже начал продажу билетов на игру, которая состоится в четверг, 18 февраля, на НСК "Олимпийский".
При этом билеты разрешили продавать только на секторы нижних ярусов. На матч с "Брюгге" можно заполнить не более 30% емкости нижних ярусов НСК "Олимпийский" - это около 10 000 мест.
Купить билеты можно на сайтах Esport.in.ua и karabas.com. Цены от 100 до 800 гривен за билет в зависимости от сектора на стадионе.
Матч "Динамо" - "Брюгге "станет первым с октября 2020 года в Украине, который пройдет со зрителями на трибунах. Еще летом прошлого года правительство разрешило частично заполнять стадионы на матчах еврокубков, чемпионата Украины и сборной Украины, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в конце октября снова запретили такой формат.