В Киеве прокурора и бывшего работника ГПУ задержали на взятке в 22 тыс. долларов

Задержанные требовали деньги за несообщение о подозрении в уголовном производстве

В Киеве на получении взятки в размере свыше 22 тысяч долларов в понедельник, 18 июня, задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур и бывшего работника Генпрокуратуры Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"В ходе досудебного расследования установлено, что прокурор одной из киевских местных прокуратур, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ с сентября 2017 года требуют у двух граждан неправомерную выгоду в размере 22 500 долларов США за несообщение о подозрении одному из них в уголовном производстве", - говорится в сообщении

В прокуратуре рассказали, что 18 июня около 19:35 бывший работник ГПУ, находясь в помещении кафе "Мафия" (м. Киеве), получил для себя и прокурора местной прокуратуры последнюю часть взятки в размере 20 тыс. долларов, после чего они оба были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей, продолжается досудебное расследование.

Надзор за досудебным расследованием в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которое расследуется следователями ГСУ СБУ, осуществляет первый отдел процессуального руководства управления надзорной деятельности Генеральной инспекции ГПУ.

В - ОЧИСТКИ Первым отделом процессуального руководства управления надзорной деятельности Генеральной инспекции ГПУ... Опубликовано Ларисой Сарган 18 июня 2018 г.

Напомним, в Запорожье на получении взятки в размере 25 тысяч долларов задержали адвоката, который одновременно является учредителем и руководителем одного из предприятий города.