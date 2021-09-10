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В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке, есть жертва

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 08:16
В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке, есть жертва Фото: в Киеве произошел пожар в многоэтажке (ГСЧС)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Щусева произошел пожар в многоэтажке, который распространился на четыре балкона трех квартир. В результате погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Пожар возник на 8-этаже 9-этажного жилого дома с распространением на 4 балкона 3-х квартир на 9-этаже.

В 03:25 пожар спалателям удалось локализовать на ориентировочной площади 90 кв. м, а в 04:13 - ликвидировать. В ходе ликвидации пожара на безопасное расстояние вывели 50 человек, эвакуировали 6 человек.

В квартире на 8-этаже обнаружено тело погибшей женщины 1958 года рождения.

В результате пожара квартира на 8-этаже выгорела полностью, а также повреждены 4 балкона на 9-м этаже.

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