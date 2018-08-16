Где в Киеве проходят школьные ярмарки: список адресов

Иллюстративное фото (pixabay.com/adonyig)

Ярмарки и школьные базары в Киеве к первому сентября

Cписок всех ярмарок и школьных базаров, которые в ближайшее время пройдут в столице, и где можно приобретти все необходимое к началу учебного года - в материале Styler.

Школьный базар в центре Киева: ярмарка на Крещатике

Уже в эти выходные, 18-19 августа, на Крещатике пройдет традиционная ярмарка к школе, где будут представлены канцелярские товары, книги и учебники, школьная форма, одежда, обувь для школьников. Помимо выгодных покупок (товары на ярмарке будут продаваться непосредственно от производителя без наценок), юные посетители смогут развлечься на празднике мороженого, принять участие в мастер-классах и розыгрышах призов.

Фото: Школьная ярмарка на Крещатике (facebook.com/kievcity.gov.ua)

Школьный базар пройдет по адресу: ул. Крещатик, от метро "Крещатик" до Бессарабского рынка. Купить школьные принадлежности можно будет с 09:00 до 18:00 18 августа и с 09:00 до 21:00 19 августа.

Ярмарка к школе в Маркет молле "Дарынок"

С начала августа на третьем этаже торгового центра проходит ярмарка со всеми необходимыми товарами к школе. В павильоне "3D" представлен большой выбор товаров разных ценовых категорий. Для удобства покупателей все тематические товары находятся в одной локации, а после шопинга дети смогут порезвиться в развлекательной зоне.

Фото: Школьный базар на "Дарынке" (facebook.com/darynok)

Адрес: ст.м. Лесная, ул. Беломорская 1. Ярмарка в Маркет молле "Дарынок" работает с 3 августа по 2 сентября.

Школьный базар в ТРЦ "Караван"

Все необходимое для современного школьника, начиная от ручек и тетрадок, до "умных" гаджетов можно приобрести с 10 августа в торговом центре "Караван". Перед первым сентября подобные ярмарки проходят здесь уже не первый год. Посетителей ожидает большое количество магазинов с канцелярией и одеждой, а также развлекательная программа во все дни ярмарки.

Фото: Школьный ярмарок в ТРЦ "Караван" (facebook.com/karavanua)

Адрес: ул. Луговая, 12. Даты проведения школьного базара 2018: 10 августа - 2 сентября.

Школьная ярмарка в ТРЦ "Dream Town"

Настоящий школьный фестиваль начался в "Dream Town" с 15 августа и продлится до 2 сентября. Здесь родители и их чада смогут выбрать все необходимое к школе из большого ассортимента представленных товаров. Помимо шоппинга постителей будут развлекать интересными мероприятиями: это и развивающие игры на определение увлечений ребенка, флешмобы, конкурсы с призами, интерактивные фотозоны и много другое. Адрес: Оболонский просп., 21-б.

Фото: Школьный базар в ТРЦ "Dreаm Town" (facebook.com/DreamTownKiev)

Ярмарка к школе в ТРЦ "РайON"

Большой выбор тематических товаров к школе в ТРЦ "РайON" представлен на первых двух этажах. Развлекательная программа во время предшкольного шоппинга посетителям также обеспечена, ведь в даты ярмарки ТРЦ "РайON" празднует свой день рождения. Адрес: ул. Николая Лаврухина 4 (ЖМ "Троещина").

Фото: Ярмарка к школе в ТРЦ "РайON" (facebook.com/rayon.com.ua)

Школьный базар в ТРЦ "Променада-центр"

Организаторы ярмарки предусмотрели не только наличие большого выбора товаров для школьников, но и насыщенную развлекательную программу. ТРЦ "Променада-центр" с 10 августа работают павильоны и магазины с канцелярскими принадлежностями, школьной формой, спортивной одеждой и обувью. Адрес проведения ярмарки: ул. Овручская 18.

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Видео: РБК-Украина