В Киеве повредили памятник ветеранам АТО, Минветеранов осудило инцидент

Фото: поврежденный памятник ветеранам АТО (mva.gov.ua)

В Киеве неизвестные повредили памятник ветеранам АТО возле станции метро "Берестейская". В Министерстве по вопросам ветеранов осудили инцидент.

Об этом сказано в заявлении Министерства.

Инцидент произошел ночью в среду. Неизвестные облили краской памятник воинам и ветеранам АТО/ООС в Шевченковском районе столицы.

Министерство по вопросам ветеранов осудило произошедшее и призвало расследовать и наказать совершивших акт вандализма, как и все ситуации с надругательством над подобными памятниками.

Напомним, в среду, 30 декабря, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Также сегодня в Киевской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.