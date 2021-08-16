ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве полицейский четыре года не ходил на работу и получал зарплату. Ему грозит тюрьма

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 августа 2021 16:43
В Киеве полицейский четыре года не ходил на работу и получал зарплату. Ему грозит тюрьма Фото: в Киве полицейский четыре года не ходил на работу и продолжал получать зарплату (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Департамент внутренней безопасности Нацполиции выявил бывшего полицейского, который четыре года не ходил на работу и получал зарплату. В этом ему помогал его непосредственный начальник. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, сотрудник одного из управлений Национальной полиции в Киеве с октября 2016 года по декабрь 2019-го получал заработную плату, не выходя на работу. При этом все это время он находился во Львове. В этом ему помогал его непосредственный начальник, который долгие месяцы всеми способами скрывал факт отсутствия подчиненного.

Сумма ущерба государству составила 400 тысяч гривен. В настоящее время они задержаны. Им сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). Они могут сесть в тюрьму на срок до 8 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ГБР
NEWS
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
DAILY
Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти