ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве ограничили доступ к городским кладбищам с 18 апреля

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 12:15
В Киеве ограничили доступ к городским кладбищам с 18 апреля
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Доступ ограничен, за исключением захоронений

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице с завтрашнего дня, 18 апреля, ограничен доступ к городским кладбищам в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, исключение составляют захоронения.

"В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий. С завтрашнего дня будет ограничен доступ к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений с соблюдением норм, установленных во время карантина", - заявил Кличко.

Напомним, в конце марта Кабинет министров Украины разработал протокол захоронения умерших от коронавирусной инфекции.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 апреля Кличко анонсировал, что все кладбища в Киеве будут закрыты в связи с усилением карантина, а поминальные дни перенесены на июнь. Как он отметил, поминальные дни перенесены на 6 июня.

Отметим также, в Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 61 новый случай коронавируса. Всего в столице количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 705 человек, 30 пациентов вылечились, 12 умерли.

Вспышка COVID-19 в Киево-Печерской лавре: заразились еще 7 человек В Киеве за сутки зафиксировали более 60 новых случаев коронавируса
Новости Украины КиевкладбищеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь