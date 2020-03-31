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В Киеве объявили размеры штрафов за пикники на время карантина

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 13:07
В Киеве объявили размеры штрафов за пикники на время карантина
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Штрафы составят от 1700 до 3400 гривен

Во время карантина в Киеве за пикники в парках будут штрафовать на суммы от 1700 до 3400 гривен. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в отношении тех, кто устраивает пикники в парках и зонах отдыха, протоколы должна составлять полиция.

"Сейчас уже подключаются и коммунальные службы, работники благоустройства, муниципальная стража и другие службы. Они будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1700 до 3400 гривен за нарушение правил благоустройства. Тем, кому не дошло, что в городе введены ограничения", - добавил Кличко.

Напомним, ранее он заявил, что за первое нарушение карантина, самоизоляции или обсервации будут штрафовать на 17 000 гривен. Второе нарушение повлечет штраф - 34 000 гривен, третье - уголовную ответственность.

Кроме того, стало известно, что в Киеве на коронавирус будут проверять всех пациентов с воспалением легких (пневмонией). По состоянию на сегодня в столице протестировано 1900 людей на наличие коронавируса.

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