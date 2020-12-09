В Киеве обострилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице обострились сезонные заболевания, в частности гриппом и ОРВИ. Зарегистрировали уже более 12 тыс. 800 случаев заболеваний.

Об этом он рассказал в ходе онлайн-брифинга.

"Хочу напомнить, что кроме коронавируса обострились и сезонные заболевания, в частности гриппом и ОРВИ. На сегодня в столице зарегистрировали уже более 12 тыс. 800 случаев заболевания ОРВИ и гриппом", - заявил мэр Киева.

По словам градоначальника, количество больных увеличивается.

"Болеют как дети, это более 5 тысяч, так и взрослые - более 7800", - добавил Кличко.

Напомним, мэр заявил, что в Киеве увеличивается количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. В то же время число больных, которые нуждаются в госпитализации также растет.

Как писало РБК-Украина, в течение последней недели ноября в Украине зафиксировали почти 200 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Эпидемический порог превышен на 8,6%.