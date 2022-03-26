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В Киеве и области снова вводится усиленный комендантский час

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Киев, Суббота 26 марта 2022 11:35
В Киеве и области снова вводится усиленный комендантский час Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и области вновь вводят усиленный комендантский час. Он будет действовать с 20:00 26 марта до 7:00 28 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

"Комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен. И продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника - 28 марта", - написал он.

В то же время Кличко подчеркнул, что по городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам.

"Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать", - сообщил городской глава.

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