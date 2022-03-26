В Киеве и области снова вводится усиленный комендантский час
В Киеве и области вновь вводят усиленный комендантский час. Он будет действовать с 20:00 26 марта до 7:00 28 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.
"Комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен. И продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника - 28 марта", - написал он.
В то же время Кличко подчеркнул, что по городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам.
"Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать", - сообщил городской глава.
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