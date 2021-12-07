В Киеве ночью метро будет работать на час дольше: названа причина

В ночь с 7 на 8 декабря работу метро продлят на один час. Это связано с проведением футбольного матча на стадионе НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена .

Игра начнется в 22:00 между командами "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь). Тавже, в связи с матчем, будет изменена работа нескольких станций метро. В частности, возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча. В конце игры может быть изменена работа станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Извиняемся за возможные неудобства! Призываем придерживаться масочного режима", - говорится в сообщении.