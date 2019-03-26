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В Киеве неизвестные с оружием пытались попасть на прием к нардепу

Новости » Происшествия    26.03.2019 - 15:41
В Киеве неизвестные с оружием пытались попасть на прием к нардепу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас злоумышленников разыскивает полиция

В Киеве неизвестные пытались попасть к народному депутату на прием граждан, однако у них возник конфликт с охраной, обстоятельства которого расследует полиция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что в 13:07 в дежурную часть поступило сообщение прохожего о том, что на улице Александра Сабурова возле приемной народного депутата находятся подозрительные люди с оружием

На место происшествия отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

Предварительно известно, что неизвестные пытались попасть к народному депутату на прием граждан, однако охрана их не впустила. Возник конфликт, после которого визитеры, несмотря на попытки охраны заблокировать их, протаранив машину, скрылись на автомобиле "Рендж Ровер". Впоследствии эту машину с механическими повреждениями без номерных знаков обнаружили на стоянке по улице Теодора Драйзера.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства, проводит осмотр места события, общается со свидетелями и очевидцами. Оперативники разыскивают лиц, которые спровоцировали конфликт в приемной народного депутата. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Позже в себя в Facebook о нападении заявил нардеп Борислав Береза.

 

А у нас новости. Произошло нападение титушек на мою приемную. Рассказываю и показываю.

Опубліковано Borislav Bereza Вівторок, 26 березня 2019 р.

Ранее сообщалось, что в Днепре неизвестный повредил офис политической партии, по факту этого происшествия полиция открыла уголовное производство.

Напомним, в Сумах полиция задержала двух сотрудников избирательного штаба "БПП" по подозрению в подкупе избирателей.

 

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