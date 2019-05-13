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В Киеве за неделю уровень заболеваемости гриппом вырос на 53,6%

Новости » Общество    13.05.2019 - 12:32
В Киеве за неделю уровень заболеваемости гриппом вырос на 53,6%
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве за неделю зарегистрировано 6368 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве за 19-ю неделю этого года зарегистрировано 6368 больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 214,9, что ниже эпидемического порога на 74,9%. Всего зарегистрировано 6368 больных ОРВИ.

В частности, по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос на 53,6%, что связано с погодными условиями. Так, за неделю заболели 4270 детей и 2098 взрослых. В структуре заболеваемости дети составляют 67,1%. Заболеваемость среди школьников снизилась на 27,5% (зарегистрировано 1738 случаев). В учреждения здравоохранения госпитализировали 76 человек, из них 68 детей.

Всего с начала эпидсезона привито против гриппа 35054 человек, из которых 9307 – дети.

Напомним, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине с 29 апреля по 5 мая существенно уменьшились по сравнению с предыдущей неделей. По данным Минздрава, за неделю заболели почти 80 тыс. человек, эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной из областей. В частности, интенсивный показатель заболеваемости составил 206,9 на 100 тыс. населения, что на 60,1% меньше уровня эпидемического порога по Украине.

Летальных случаев не зарегистрировано. С начала эпидемического сезона умерли 63 человека.

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