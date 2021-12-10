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В Киеве могут закрыть несколько станций метро в воскресенье: названа причина

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 15:42
В Киеве могут закрыть несколько станций метро в воскресенье: названа причина Фото: станции метро в центре Киева могут закрыть вечером в воскресенье (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В воскресенье, 12 декабря, в центре Киева могут закрыть некоторые станции метро. Это связано с матчем "Динамо" - "Заря" на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского метрополитена.

Сообщается, что в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

"Обращаем внимание, что возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что данный механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, на прошлой неделе в киевском метро пассажир попал под поезд.

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