В Киеве до конца года завершится строительство и реконструкция 11 учреждений образования, - Кличко

Также по словам Кличко, в 2018 году плануться создать 2225 дополнительных мест в детских садах Киева

До конца года в Киеве запланировано открыть после строительства или реконструкции 3 школы и 8 детских садов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба Кличко.

"В сентябре дети пойдут в школу. И наша задача сделать все, чтобы должным образом подготовить учебные заведения. Все школы и детские сады были отремонтированы, чтобы у детей были необходимые условия для обучения”, - сказал Кличко.

Он напомнил, что значительная часть городского бюджета выделяется на сферу образования, и это дает результаты. По словам городского головы, еще несколько лет назад очередь в детские сады составляла более 15 тысяч детей. Сейчас очередь сокращена до 3 тысяч.

"В ближайшие годы этой очереди вообще не должно быть”, - добавил Кличко.

Он напомнил, что за последние четыре года в Киеве было открыто построенных или полностью реконструированных 19 детских садов и 6 школ. В частности, только в течение 2018 года запланировано открыть 8 детских садов и 3 школы.

"Мы в 2018 году запланировали строительство и реконструкцию 11 учреждений образования. Из них: 3 школы - строительство одной школы, полная реконструкция одной школы и пристройка к одной из столичных школ, и 8 детсадов. Это строительство или полная реконструкция", - сказал Кличко.

“Школами, которые мы открываем, мы можем гордиться. В частности, качеством строительства, оборудованием классов, спортивных залов. Убежден, что Киев показывает пример для других городов - и не только нашего государства. И школы, и детские сады отвечают самым современным требованиям”, - сказал он.

Отмечается, что из восьми запланированных детсадов на 2018 год (семь полностью реконструированны и один новый) три детсады в столице уже открыли, в том числе новый. Один откроют к Дню знаний. Еще четыре реконструированных детсада - в Голосеевском, Оболонском, Дарницком и Печерском районах - запланировано открыть до конца года.

Это, как отмечается, позволит только в 2018 году создать 2225 дополнительных мест в детских садах Киева.