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В Киеве дорожный конфликт перерос в стрельбу, стрелка задержали

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 16:42
В Киеве дорожный конфликт перерос в стрельбу, стрелка задержали Фото: В Киеве дорожный конфликт перерос в стрельбу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве между водителем и пассажиром другого автомобиля возник конфликт из-за того, что они не могли договориться, кто из них проедет первым. После чего пассажир вытащил пистолет и выстрелил в авто водителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полицию Киева.

Инцидент произошел на улице Газопроводная. Полицейские открыли уголовное производство из-за происшествия.

В ходе беседы с заявителем правоохранители выяснили, что между ним и пассажиром другого автомобиля возник конфликт по первоочередности проезда, в результате чего пассажир выстрелил из пистолета по машине своего оппонента.

Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли гильзу, а также зафиксировали повреждения на задней двери автомобиля потерпевшего.

Злоумышленник, которым оказался 34-летний житель Киева, стрелял из травматического пистолета. Оружие изъяли и отправили на экспертизу.

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Пассажира автомобиля задержали по статье "хулиганство".

Сейчас следователи под руководством Подольской окружной прокуратуры готовят задержанному подозрение. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото: В Киеве дорожный конфликт перерос в стрельбу (kyiv.npu.gov.ua)

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