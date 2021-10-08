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В Киеве должностные лица военного госпиталя требовали деньги от ветеранов

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Киев, Пятница 08 октября 2021 17:04
В Киеве должностные лица военного госпиталя требовали деньги от ветеранов Фото: СБУ задержала сотрудника военного госпиталя в Киеве - вымогал деньги от ветеранов (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила в киевском военном госпитале схему вымогательства денег от действующих военнослужащих и ветеранов АТО / ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получения статуса инвалида. Задержан один из сотрудников медучреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, кроме вымогательства денег должностные лица военного госпиталя предоставляли инвалидность различной категории по фиктивным документам. Стоимость своих "услуг" они оценивали от 1,5 тысячи долларов.

По предварительным подсчетам, действия преступной группы нанесли ущерб государственному бюджету Украины на более 20 млн гривен.

Во время получения части денежных средств за "услуги" задержан один из фигурантов дела. Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски. У одного из них обнаружены денежные средства, которые могли быть получены от противоправной деятельности. Решается вопрос об объявлении о подозрении другим фигурантам дела.

Фото: СБУ задержала сотрудника военного госпиталя в Киеве - вымогал деньги от ветеранов (ssu.gov.ua)

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