В Киеве дерево упало на автомобиль, погиб водитель

В пятницу, 14 января, в Киеве из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль. Погиб водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор.Киев" .

На улице Верховинная, 35, Святошинского района, дерево упало на автомобиль Peugeot с людьми внутри. Предварительно, пострадали 3 человека. Один человек погиб.

Женщину с полученным травмами госпитализировали.

Также от ветра упали два столба. Дерево и электроопоры разбили 4 автомобиля. Еще часть автомобилей повреждена от проводов и забора.

Всего в Киеве из-за непогоды пострадали 14 автомобилей.

Как сообщает "Киевская служба спасения", по состоянию на 21:00 14 января спасатели совершили 8 выездов на вызовы, связанные с погодными условиями.

Работы из-за сильного порывистого ветра продолжаются: