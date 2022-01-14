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В Киеве дерево упало на автомобиль, погиб водитель

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Киев, Пятница 14 января 2022 23:32
В Киеве дерево упало на автомобиль, погиб водитель Фото: в Киеве дерево упало на автомобиль, погиб водитель (kiev.informator.ua)
Автор: Артур Родивилов

В пятницу, 14 января, в Киеве из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль. Погиб водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор.Киев".

На улице Верховинная, 35, Святошинского района, дерево упало на автомобиль Peugeot с людьми внутри. Предварительно, пострадали 3 человека. Один человек погиб.

Женщину с полученным травмами госпитализировали.

Также от ветра упали два столба. Дерево и электроопоры разбили 4 автомобиля. Еще часть автомобилей повреждена от проводов и забора.

Всего в Киеве из-за непогоды пострадали 14 автомобилей.

Как сообщает "Киевская служба спасения", по состоянию на 21:00 14 января спасатели совершили 8 выездов на вызовы, связанные с погодными условиями.

Работы из-за сильного порывистого ветра продолжаются:

  • в 9:58 с помощью автобашни убрали аварийное дерево, что представляло опасность для жизни прохожих на улице Котельникова, в Святошинском районе столицы;
  • в 13:14 ликвидировали последствия падения дерева во дворе жилого дома по улице Стеценко, 9 в Подольском районе;
  • в 17:18 поступил вызов о листе металла, которое сорвало с балкона жилого дома по улице Северной, 2-Д. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и устранили нависавший над прохожими опасный элемент;
  • в 18:12 на улице Кибальчича, 4 спасателя с помощью автобашни убрали лист шифера, что снесло ветром на дерево.
  • в 18:02 щит упал на улице Перова, 44;
  • в 20:14 упал щит на улице Пражская, 8. Здесь, в связи с большой парусностью конструкции, опасное место ограждено, конструкция обездвижена.

Напомним, ранее в Киеве из-за сильного ветра приспустили самый большой флаг Украины.

Также сообщалось, что сегодня и завтра ожидаются порывы сильного ветра.

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