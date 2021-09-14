В Киеве частично ограничат движение по проспекту Бажана

В Киеве из-за ремонтных работ частично ограничат движение по проспекту Николая Бажана. Ограничения будут действовать с 15 до 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор" .

На проспекте Бажана будут обновлять покрытие дороги. В частности, ремонтные работы будут проводиться на участках между станцией метро "Осокорки" и станцией метро "Позняки", а также от станции метро "Харьковская" до Харьковской площади.

"Основные работы планируется выполнить в течение 15-18 сентября. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.