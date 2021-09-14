ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве частично ограничат движение по проспекту Бажана

Новина українською →
Киев, Вторник 14 сентября 2021 17:01
В Киеве частично ограничат движение по проспекту Бажана Фото: В Киеве частично ограничат движение по проспекту Бажана (Витали Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве из-за ремонтных работ частично ограничат движение по проспекту Николая Бажана. Ограничения будут действовать с 15 до 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор".

На проспекте Бажана будут обновлять покрытие дороги. В частности, ремонтные работы будут проводиться на участках между станцией метро "Осокорки" и станцией метро "Позняки", а также от станции метро "Харьковская" до Харьковской площади.

"Основные работы планируется выполнить в течение 15-18 сентября. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

В Киеве частично ограничат движение по проспекту Бажана

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Ограничение движения
NEWS
Презентация Apple: где и когда смотреть
Презентация Apple: где и когда смотреть
DAILY
Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке